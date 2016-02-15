Премьер Турции Давутоглу прибывает с визитом в Украину

Как говорится на сайте правительства, турецкий премьер прибывает в Киев по приглашению украинского коллеги Арсения Яценюка.

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Ожидается, что во время визита Ахмет Давутоглу встретится также с президентом Петром Порошенко, спикером Верховной Рады Владимиром Гройсманом, национальным лидером крымских татар Мустафой Джемилевым.

Для Ахмета Давутоглу – это первый визит в Киев в качестве главы правительства Турции. В 2014 году он проводил переговоры в Украине как министр иностранных дел.

В конце января на полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча Ахмета Давутоглу и Петра Порошенко. Тогда стороны заявили, что между странами «стоит амбициозная повестка дня в 2016 году».