США и Южная Корея провели военные учения против нападения субмарин КНДР
03:39, 15 февраля 2016Мир
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США и Южная Корея провели военные учения по отражению потенциального нападения субмарин Северной Кореи.
REUTERS
Об этом сообщает агентство Yonhap.
Сообщается, что подводная часть учений начались в субботу, 13 февраля, в Японском море и завершилась в тот же день.
Однако, страны еще проведут маневры с использованием авиации для поиска и уничтожения субмарин противника.
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Также США направили к берегам Южной Кореи авианосец класса "Нимиц" Джон Стеннис для участия в совместных учениях в следующем месяце.
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