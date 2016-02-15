США и Южная Корея провели военные учения против нападения субмарин КНДР

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Сообщается, что подводная часть учений начались в субботу, 13 февраля, в Японском море и завершилась в тот же день.

Однако, страны еще проведут маневры с использованием авиации для поиска и уничтожения субмарин противника.

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Также США направили к берегам Южной Кореи авианосец класса "Нимиц" Джон Стеннис для участия в совместных учениях в следующем месяце.