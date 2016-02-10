Фабиус объявил об увольнении с должности главы МИД Франции

Президент Франции Франсуа Олланд намерен назначить 69-летнего Лорана Фабиуса председателем Конституционного совета, сообщается в заявлении Елисейского дворца, передает Би-би-си.

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Его преемник пока не объявлен, о решении правительства должно стать известно в ближайшие дни.

Лоран Фабиус ранее рассказал телеканалу iTele, что единственное, о чем он сожалеет за все время на посту министра, - несогласие мира с французской позиции по Сирии.

Париж настаивал на военном вмешательстве вместе с армией США в сирийский конфликт в 2013 году.

Функции Конституционного совета Франции напоминают работу конституционного суда в других странах, однако французский совет не имеет права отменить действующий закон или проверять конституционность законов по своей инициативе.