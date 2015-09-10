МИД Франции: Путинские войска в Сирии осложняют решение кризиса

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Генеральная Ассамблея ООН, которая состоится в конце сентября, может быть местом для обсуждения политического урегулирования, но разговор осложняется тем фактом, что Россия может направить новые войска в Сирию", - сказал Фабиус.

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"Франция удвоит свои дипломатические усилия, чтобы положить конец сирийской драме, одной из самых больших трагедий начала этого века", - добавил министр.

Ранее УНИАН сообщал, что на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию из РФ нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии.