МИД Франции: Путинские войска в Сирии осложняют решение кризиса
Информация об отправке российских военных для поддержания сил президента Сирии Башара Асада лишь затрудняет поиск политического решения конфликта.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.
"Генеральная Ассамблея ООН, которая состоится в конце сентября, может быть местом для обсуждения политического урегулирования, но разговор осложняется тем фактом, что Россия может направить новые войска в Сирию", - сказал Фабиус.
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"Франция удвоит свои дипломатические усилия, чтобы положить конец сирийской драме, одной из самых больших трагедий начала этого века", - добавил министр.
Ранее УНИАН сообщал, что на данный момент ведется или близка к завершению поставка в Сирию из РФ нескольких партий стрелкового оружия, гранатометов, бронетранспортеров БТР-82А, военных грузовиков “Урал” и иного вооружения, необходимого для ведения локальных боевых действий и переброски личного состава сирийской армии.