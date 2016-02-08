В ответ на дерзость Северной Кореи Китай стремится к равновесию - The New York Times

Об этом пишут Джейн Перлез и Чо Сан-Хун в статье "Китай стремится к равновесию в ответ на дерзость Северной Кореи", опубликованной The New York Times.

Но господин Ким не только проигнорировал просьбы Китая, отправив У домой с пустыми руками. Он сделал это намеренно, приказав провести запуск на день раньше, чем ожидалось, так что это совпало с одним из самых важных праздников в Китае, кануном Лунного нового года.

Пока неясно, как долго президент Китая Си Цзиньпин будет терпеть то, что некоторые аналитики называют унижением его страны со стороны капризного Кима. Но нет никаких явных признаков того, что Пекин радикально изменит курс и отвернется от своего традиционного союзника.

"Это плохой результат, это унижение. Я думаю, Ким Чен Ын совершил много ошибок, и это одна из главных", - сказал Чэн Сяохэ, доцент международных отношений в Университете Жэньминь. Тем не менее, добавил он, "трудно сказать, как Китай может изменить свой подход".

В воскресенье Северная Корея заявила, что ракета успешно вывела спутник на орбиту. Национальная служба разведки Южной Кореи сообщает, что запуск доказывает наличие некоторых технологических достижений у Северной Кореи, которая хочет создать межконтинентальную баллистическую ракету. Спутник, запущенный в воскресенье, весил 440 фунтов (примерно 200 кг), вдвое больше спутника, запущенного в 2012 году, говорят законодатели, которые присутствовали на закрытом брифинге службы разведки в воскресенье.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, на экстренном заседании, созванном по инициативе Соединенных Штатов и Японии, выступил с заявлением, в котором говорится о намерении ужесточить санкции против Северной Кореи, но без указания сроков. По словам дипломатов, проект резолюции Совета Безопасности обсуждается. Ключевой вопрос заключается в том, какое решение примет Китай относительно ужесточения или расширения санкций.

Через несколько часов после запуска, МИД Китая выразил "сожаление" и советовал действовать спокойно и осторожно. Это стало предметом насмешек от пользователей китайской соцсети Weibo.

В отличие от призывов Южной Кореи, Японии и США в воскресенье ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, Китай заявил, что считает своевременный диалог лучшим способом сдерживать Кима. Он имеет в виду возобновление переговоров между крупными державами и Северной Кореей. Этот формат, во главе с Китаем, известный как шестисторонние переговоры, распался в 2009 году после выхода Северной Кореи.

В ответ на заявление МИД, один человек на Weibo сказал: "Я испытываю "сожаление" в отношении МИД".

Другой пользователь написал: "Я ломаю себе голову, но просто не могу понять, почему мы должны обидеть всех в мире, чтобы защитить неконтролируемый режим".

Популярные настроения в Китае, где Кима в Интернете называют толстым, самоуверенным и неопытным, кажется, противоречат терпению правительства в отношении лидера Северной Кореи.

В опросе на Weibo в пятницу и субботу, две трети из 8000 опрошенных сказали, что они поддерживают намерение Соединенных Штатов уничтожить ядерную программу Северной Кореи. 18% сказали, что они против таких мер, и 16% - нейтрально к этому относятся.

Из-за официального неодобрения результатов, китайские цензоры удалили опрос в воскресенье днем.

Несмотря на разочарование в связи с господином Кимом и холодными личными отношениями (господин Си отказался встретиться с ним), Китай, вероятно, продолжит мириться с его поведением, считает Ши Иньхун, профессор международных отношений в Университете Жэньминь.

Китай боится, что его непокорный союзник может превратиться в вызывающего тревогу противника, сказал он.

Правительство выступило против жестких санкций, направленных на сокращение объемов нефти, которые Китай экспортирует в Северную Корею, и на прекращение импорта полезных ископаемых. До сих пор Китай поддерживал только санкции, которые ограничивают передачу или продажу военной техники или других предметов, которые могут помочь оружейной программе Северной Кореи.

"Китай считает, что более жесткие санкции снизят влияние Китая в Северной Корее", - сказал г-н Ши.

Самое главное, Китай боялся, что ужесточение санкций в отношении Северной Кореи превратит ее во враждебно настроенную страну, которая может "принять меры" против Пекина, считает Ши.

Господин Си посчитал, что господин Ким – стойкий лидер, и отправил Лю Юньшаня, члена могущественного Постоянного комитета Компартии, на военный парад в Пхеньяне в октябре прошлого года, чтобы начать своего рода сближение, отметил г-н Ши.

Мирясь с таким поведением Северной Кореи, Китай даже, казалось, готов рискнуть своими зарождающимися отношениями с Южной Кореей, союзником Соединенных Штатов.

Запуск ракеты в воскресенье, после четвертого ядерного испытания Северной Кореи в начале января, показал, что цель Китая – поддерживать хорошие отношения с Северной и Южной Кореей – это чрезвычайно трудное балансирование, отметил г-н Чэн.

Господин Си приложил максимум усилий, чтобы добиться расположения президента Южной Кореи, Пак Кын Хе, в том числе, он подчеркивал тесные экономические отношения между двумя странами. Китай является крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, и госпожа Пак вызвала удивление чиновников в Вашингтоне в сентябре прошлого года, когда появилась на огромном военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине, который бойкотировали западные лидеры.

Шаг, который определенно не понравится Китаю: министерство обороны Южной Кореи через несколько часов после запуска в воскресенье заявило, что начнет официальные переговоры с Соединенными Штатами о развертывании системы ПРО, известной как THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности).

Китай решительно против развертывания системы, он утверждает, что она будет использоваться Соединенными Штатами для вмешательства в систему обороны Китая и в качестве инструмента для сдерживания Китая.

Запуск ракеты Северной Кореей "направлен на продвижение ее ядерного оружия и ракет-носителей", говорит г-жа Парк. "Северная Корея представляет собой серьезную проблему для мира в Северо-Восточной Азии и в остальной части мира, она отвергает диалог и настойчиво развивает свои ракеты ради выживания режима".

Генерал-майор Ким Ен Хен, руководитель операций в Комитете начальников штабов Южной Кореи, также сказал, что Сеул и Вашингтон договорились, что их ежегодные совместные весенние военные учения под кодовым названием Key Resolve и Foal Eagle, будут самыми масштабными в этом году.

Он сообщил, что Южная Корея направит больше громкоговорителей для пропагандистских передач и расположит их вдоль границы с Северной Кореей, они будут работать гораздо дольше. Южная Корея включила давно забытые громкоговорители после ядерного испытания в январе, а Северная Корея в ответ послала воздушные шары с пропагандистскими листовками и мусором.

В последние годы Южная Корея настойчиво искала более тесных связей с Китаем, надеясь, что это поможет усмирить ядерные амбиции Северной Кореи.

Но настроение в Южной Корее изменилось после ядерных испытаний в январе. Китай – единственный крупный торговый партнер Северной Кореи, поэтому США и Южная Корея многократно требовали, чтобы Китай заставил Северную Корею отказаться от своей ядерной программы, путем сокращения объемов поставок нефти и других товаров.

На прошлой неделе президент Обама и Си говорили по телефону о необходимости согласованных действий в отношении санкций Организации Объединенных Наций, сообщил Белый дом.

В 2013 году в Калифорнии двое лидеров заключили соглашение; тогда сотрудничество по поиску решения дилеммы с Северной Кореей было наиважнейшей темой их встречи. Но сейчас это соглашение, по-видимому, испарилось.

Когда в прошлом месяце в Пекине госсекретарь Джон Керри провел четырехчасовые переговоры с китайским министром иностранных дел, Ван И, китайцы не поддержали более целенаправленные санкции. Хотя обе стороны знали, что запуск ракеты, вероятно, состоится, говорят американские чиновники.

"В целом, отношения между Соединенными Штатами и Китаем далеко не самые лучшие, и я не думаю, что у США есть какие-либо реальные козыри с Китаем в вопросе Северной Кореи. Жизненно важные интересы Соединенных Штатов заключаются в сокращении количества ядерного оружия, а жизненно важные интересы Китая – в том, чтобы сохранить минимальную степень стабильности и сохранить друга в лице Северной Кореи", - сказал господин Ши.

В соответствии с различными резолюциями Совета Безопасности, Северной Корее запрещено запускать ракеты с использованием технологии баллистических ракет. Но она преподносит эти ракеты и ядерное оружие в качестве "священного меча", который ее народ давно искал, чтобы сдерживать американские вторжения. В воскресенье Северная Корея назвала спутник "даром наибольшей преданности" Ким Чен Ыну.