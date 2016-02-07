Около 40% мигрантов не получат убежище в Евросоюзе – СМИ

По оценкам Еврокомиссии, около 40% мигрантов, прибывших в ЕС по так называемому балканскому маршруту, не имеют шансов на получение убежища, сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сегодня со ссылкой на высокопоставленный источник в Брюсселе.

Как отмечает издание, этот прогноз подтверждают данные европейского пограничного агентства Frontex, согласно которым за последние месяцы снизилось число сирийцев, переправляющихся из Турции в Грецию, в то время как доля иракцев и афганцев, напротив, выросла, передает Deutsche Welle.

По информации Frontex, в сентябре 2015 года 69% мигрантов, перебравшихся через Турцию в Грецию, были сирийцами, а в январе 2016 года их доля составила только 39%, пишет газета. В то же время за этот период выросло число иракцев и афганцев, перебравшихся в ЕС через Турцию: соответственно, с 8 до 25% и с 18 до 24%.

Как поясняет издание, согласно статистике, граждане Сирии имеют больше шансов на получение убежища, чем жители Ирака и Афганистана. Отмечается также, что большая часть мигрантов, следующих в ЕС через Турцию, родом из стран Магриба, и их обычно определяют, как экономических беженцев.

Кроме того, согласно статистике, которую приводит газета, в январе через Турцию в Греции ежедневно прибывал в среднем 1 тысяча 951 мигрант, в то время как в октябре 2015 года этот показатель составил почти 6 тысяч 930 мигрантов.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Союз переживает самый большой со времен Второй мировой войны миграционный кризис.

Общее число всех мигрантов, прибывших в Европу в 2015 году составило около 1,5 миллиона человек.