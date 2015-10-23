С начала года в Европу прибыли более 680 тысяч мигрантов – МОМ

Об этом сообщает Международная организация по миграции, передает ТАСС.

Больше всего мигрантов и беженцев приняла Греция - 537 460 человек. В Италию прибыли 139 518 человек. В Греции большинство прибывших составляют сирийцы (277 899), афганцы (76 620) и иракцы (21 552), в Италии - эритрейцы (35 938), нигерийцы (17 886) и сомалийцы (10 050).

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По данным организации, с 20 октября число мигрантов и беженцев увеличилось в Европе почти на 40 тысяч человек.

С начала года 3 138 человек погибли в море при попытке добраться до Европы.

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Как сообщал УНИАН, 22 сентября министры внутренних дел стран Евросоюза договорились о распределении 120 тыс. беженцев.