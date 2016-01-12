В Сирии жертвами ударов военно-космических сил России стали 47 человек, 100 ранены
В результате воздушной атаки российских самолетов на подконтрольный оппозиции город Маарат ан-Нуман в сирийской провинции Идлиб погибли 47 человек, ранены 100.
Об этом сообщили представители гражданской обороны города, передает Anadolu.
Отмечается, что самолеты ВКС России произвели авиаудары по рынку, жилых кварталах и тюрьме, контролируемой «Фронтом Нусра» в подконтрольном оппозицией городе Маарат ан-Нуман. Району авиаударов нанесен огромный ущерб.
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Также сообщается, что российские самолеты атаковали здание суда, которое находится под контролем «Фронта Нусра».
На данный момент отряды гражданской обороны проводят поисково-спасательные работы для извлечению раненых и мертвых из-под завалов.
Ранее министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус на встрече с одним из координаторов сирийской оппозиции Риадом Хиджабом заявил, что Сирия и Россия должны прекратить военные операции против мирных жителей.