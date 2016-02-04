The New York Times: Главная угроза Пентагона? Россия

Об этом говорится в редакционной статье "Главная угроза Пентагона? Россия", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

В своем выступлении во вторник министр обороны Эштон Картер перечислил иерархию угроз США, которая включала Китай, Северную Корею, Иран и, наконец, борьбу с терроризмом. Но основное внимание он уделил России.

Хотя он приводит хорошие аргументы в пользу сдерживания российской агрессии, но его предложение, в четыре раза повысить военные расходы в Европе в 2017 году до $ 3,4 млрд с $ 789 млн, кажется чрезмерным, и вызывает обвинения в недостаточном внимании к другим непосредственным угрозам, как "Исламское государство".

Несомненно, Россия стала открыто агрессивной при президенте Владимире Путине, который нарушил суверенные границы, аннексировав Крым, и разжег гражданскую войну в Украине. В прошлом году в Украине было объявлено перемирие, но российские войска по-прежнему остаются в Восточной Украине. Это вызывает вопрос о возможности того, что Россия попытается расширить свое влияние на страны Балтии.

Есть и другие проблемы. Россия построила сеть сложных систем противоракетной обороны, которые все больше угрожают военному доступу НАТО к воздушному пространству в некоторых частях Европы, в том числе одной трети пространства Польши. Подобное наращивание группировки ракет ведется в Крыму и в Сирии, где россияне усилили свою воздушную кампанию в поддержку правительства Асада.

Учитывая российские шаги, важно, чтобы союзники США и НАТО усилили свою приверженность совместной обороне, особенно в то время, когда Европа находится в очень напряженном состоянии из-за потока сирийцев и других беженцев и роста правых политических партий, выступающих против мигрантов.

За последние два года, Соединенные Штаты уже увеличивали военные учения и ротацию сил в Европе. Новый план Картера гарантирует, что альянс сможет постоянно поддерживать в регионе полностью оснащенную боевую бригаду, примерно 5000 солдат, в том числе в Венгрии, Румынии и странах Балтии. В соответствии с соглашением 1997 года, НАТО и Россия договорились не размещать войска или ядерное оружие на постоянной основе вдоль границ друг друга. Американцы говорят, что, хотя это и похоже на постоянное присутствие, соглашение не будет нарушено, потому что будет проходить ротация войск.

Увеличение американских инвестиций посылает сообщение Путину и обеспечивает рычаги влияния, чтобы другие страны НАТО увеличили свои оборонные бюджеты. Но сам размер увеличения расходов похож на возврат к методу "пустых чеков" Пентагона, используемый в разгар войны в Ираке и Афганистане.

Даже если Соединенные Штаты тратят на оборону больше, чем ближайшие семь стран вместе взятые, Пентагон нервничает из-за сокращений бюджета. На самом деле, средства для европейской обороны должны поступать с военного счета, который оплачивает операции в Ираке и Афганистане. Это позволит администрации обойти бюджетные ограничения.

Сдерживание России имеет принципиальное значение. Но эта инициатива похожа на возврат к тому, что Пентагон делал всегда – готовился к большим войнам с дорогостоящим оружием против таких противников, как Россия. Угрозы, исходящие от "Исламского государства" и других террористических группировок, гораздо более сложные и непредсказуемые. Америка должна быть в состоянии противостоять обеим, но пока неясно, правильный ли баланс в плане Картера.