Абхазия просит Россию защитить ее морские границы

Стремление Грузии как можно скорее вступить в НАТО, ее усиленная милитаризация и агрессивные настроения по отношению к Абхазии вынуждают руководство этой непризнанной республики обратиться к России с просьбой обеспечить безопасность морских границ, заявил РИА Новости спикер абхазского парламента Нугзар Ашуба.

Он подчеркнул, что Грузия не имеет никакого отношения к морской акватории Абхазии, заявив, что морские границы республики четко определены еще с советских времен. "Морские границы были очерчены еще в бытность Абхазии автономной республикой", - отметил Ашуба.