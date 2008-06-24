Абхазия просит Россию защитить ее морские границы
21:32, 24 июня 2008Мир
920 0
А то Грузия слишком хочет в НАТО
Стремление Грузии как можно скорее вступить в НАТО, ее усиленная милитаризация и агрессивные настроения по отношению к Абхазии вынуждают руководство этой непризнанной республики обратиться к России с просьбой обеспечить безопасность морских границ, заявил РИА Новости спикер абхазского парламента Нугзар Ашуба.
Он подчеркнул, что Грузия не имеет никакого отношения к морской акватории Абхазии, заявив, что морские границы республики четко определены еще с советских времен. "Морские границы были очерчены еще в бытность Абхазии автономной республикой", - отметил Ашуба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter