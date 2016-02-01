ООН: Режим Асада "в принципе" одобрил доставку гуманитарной помощи в осажденные города

Об этом заявил представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке, передает "Радио Свобода".

По его словам, речь идет о доставке продуктов и других грузов в Мадайю, аль-Фуа и Кефраю. Первый из этих населенных пунктов осаждают правительственные силы, остальные два - отряды оппозиции. Никаких точных сроков представитель ООН, однако, не назвал.

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В понедельник же делегация главной сирийской оппозиционной группы, Высшего переговорного комитета, впервые посетила офис Организации Объединенных Наций в Женеве, где с прошлой недели проходят переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии при участии специального посланника ООН по этой стране Стаффана де Мистуры.

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Де Мистура надеется, что попытки начать диалог между представителями оппозиции, которых поддерживает Саудовская Аравия, и делегацией Асада окажутся успешными.