Сирийская оппозиция согласилась бороться против ИГИЛ с Россией, однако выдвинула условие

Об этом заявил фициальный представитель Высшего комитета по переговорам (ВКП) Салем аль-Маслат, сообщает ТАСС.

"Если мы увидим, что Россия серьезно борется с терроризмом, то мы будем вместе с ней бороться с терроризмом в Сирии. Мы будем вместе бороться с ДАИШ (арабский акроним ИГИЛ)", - утверждает он, при этом настаивает, что правительство России "должно прекратить нападения на сирийцев".

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По словам аль-Маслата, оппозиция настроена на серьезные переговоры в Женеве.

Как сообщал УНИАН, ранее члены делегации сирийской оппозиции в воскресенье, 31 января, впервые провели встречу со спецпредставителем ООН по Сирии Стаффано где Мистурой.

Напомним, ожидается, что переговоры по Сирии при посредничестве продлятся шесть месяцев. Делегации будут находиться в разных комнатах и между ними будут ходить представители ООН.