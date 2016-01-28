В парижском Диснейленде задержан вооруженный мужчина

19:16, 28 января 2016
Мир
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Мужчина с огнестрельным оружием и Кораном был задержан на входе гостиницы в парижском Диснейленде.

Франция / france-ai.ru

Об этом сообщают французские СМИ, передает Би-би-си. 28-летний мужчина до этого не привлекал внимание спецслужб и не стал оказывать сопротивление во время задержания.

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Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.

Во Франции по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений в Париже 13 ноября.

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