В парижском Диснейленде задержан вооруженный мужчина
19:16, 28 января 2016Мир
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Мужчина с огнестрельным оружием и Кораном был задержан на входе гостиницы в парижском Диснейленде.
В Париже очередное задержание / france-ai.ru
Об этом сообщают французские СМИ, передает Би-би-си. 28-летний мужчина до этого не привлекал внимание спецслужб и не стал оказывать сопротивление во время задержания.
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Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.
Во Франции по-прежнему действует режим чрезвычайного положения, введенный после нападений в Париже 13 ноября.
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