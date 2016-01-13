Во Франции запретили деятельность трех культурных организаций мусульман

Три религиозных объединения, связанные с деятельностью мечети в городе Ланьи-сюр-Марн, прекратили свою деятельность на основании решения министерства внутренних дел Франции, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Figaro.

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"В нашей стране нет места организациям, которые призывают к терроризму или сеют ненависть", - заявил министр внутренних дел Бернар Казнев.

Издание отмечает, что это первый запрет на деятельность мусульманских организаций, связанных с мечетями, после введения чрезвычайного положения после парижских нападений 13 ноября 2015 года.

Как сообщал УНИАН, после терактов в Париже 13 ноября 2015 года премьер-министр страны Мануэль Вальс выступил с заявлением о том, что Франция намерена прекратить деятельность радикальных организаций в стране.