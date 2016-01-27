Эпидемия гриппа до Кремля не добралась, но "все начеку"

Об этом рассказал журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС,

"Администрация не болеет, она здорова", - сказал он.

"Безусловно, есть те, кто болеет, но в целом эпидемии нет", - отметил пресс-секретарь.

Читайте такжеВ Одесском регионе уже 27 умерших из-за осложнений от пандемического гриппа

Песков рассказал, что сотрудники Кремля "предпринимают меры предосторожности, кто-то прививки делает".

Читайте такжеВ Кремле опровергли информацию о предложении Путина по отставке Асада

"Важны сезонные меры предосторожности, все начеку", - сказал он.

При этом он отказался комментировать предположение депутатов о том, что эпидемия гриппа в России является диверсией со стороны Запада. «По этому поводу я не думаю ничего», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве заявили об эпидемии гриппа в Украине, количество жертв выросло до 83.