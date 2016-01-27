В Москве перекрывали Красную площадь, у Кремля видели "скорую" - СМИ

Причиной ограничительных мер сотрудник полиции назвал "проведение спецмероприятия", однако отказался объяснить его суть и причины, передают "Ведомости".

Другой сотрудник полиции объяснил ограничение "техническими причинами".

Все проходы на площадь ограничены металлическими рамками, рядом с которыми дежурит полиция, людям предлагают искать пути обхода.

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При этом корреспондент издания заметил как минимум одну карету скорой помощи между зданием ГУМа и собором Василия Блаженного.

В свою очередь пользователи соцсетей предполагают, что что-то случилось с президентом России Владимиром Путиным.