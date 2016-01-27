В Москве перекрывали Красную площадь, у Кремля видели "скорую" - СМИ
Вечером 26 января сотрудники полиции перекрывали доступ на Красную площадь, а всех находившихся на ней людей, в том числе сотрудников катка и ярмарки и простых туристов, препроводили за пределы объекта.
Причиной ограничительных мер сотрудник полиции назвал "проведение спецмероприятия", однако отказался объяснить его суть и причины, передают "Ведомости".
Другой сотрудник полиции объяснил ограничение "техническими причинами".
Все проходы на площадь ограничены металлическими рамками, рядом с которыми дежурит полиция, людям предлагают искать пути обхода.
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При этом корреспондент издания заметил как минимум одну карету скорой помощи между зданием ГУМа и собором Василия Блаженного.
В свою очередь пользователи соцсетей предполагают, что что-то случилось с президентом России Владимиром Путиным.
Russian reporter reporting on "inside info" on Putin's heart attack
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) January 26, 2016
Имеет место пока не подтверждённая информация об инфаркте у Владимира Путина. За достоверность не ручаюсь. Инсайд.
— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) January 26, 2016
@A_Kapustin@duremarik по причине инсульта у пескова от инфы об инфаркте у Кадырова от инфы об инфаркте Путина опровержения не ожидается
— Абрам Иванов (@mumm_twit) January 26, 2016
Красная площадь в Москве перекрыта полицией,сотрудники катка и ярмарки выведены за ее предел Ленину донесли слова Путина и он разбушевался?
— Мысли Перзидента (@VVP2_0) January 26, 2016
Путин просто о свадьбе жены узнал - вот сердце и не выдержало у старика.
— анонимный иррационал (@FoxVika) January 26, 2016