Куда пропал Путин

Россия взволнована. С 6 марта президент России отсутствует на публике. Эта новость уже успела обрасти множеством слухов и домыслов. Интрига затмила даже информационные сводки о т.н. ополчении мифической «Новороссии». На задний план отошли и новости о курсе рубля. Не удивительно, ведь голос президента РФ звучит чуть ли не ежедневно с голубых экранов в каждом российском доме на протяжении последних 15 лет. И, как говорят в администрации самого российского лидера, «пока есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России».

Однако не стоит забывать, что Кремле на пиаре и политтехнологиях, как говорится, «собаку съели», и механизмы отвлечения внимания использовать умеют очень хорошо. Вот и теперь его таинственное исчезновение быстро отвлекло внимание прессы от темы расстрела у кремлевских стен оппозиционера Бориса Немцова, и чеченского следа этого преступления.

Но как поговаривают источники в администрации Кремля, на самом деле за это время президент РФ не пропустил ни одного важного мероприятия. Да, не подписал он соглашения с Южной Осетией. Так президента этого непризнанного образования можно вызвать к себе в Кремль в любой момент. Ну, не полетел он в Астану на встречу с Назарбаевым и Лукашенко, где должны были состояться очередные переговоры по Украине - тоже не проблема: этот вопрос все равно решается в других форматах. Тем более, что и Минск, и Астана уже заявляли, что поддерживают территориальную целостность Украины и выступают против агрессии России.

Те же источники утверждают, что пока публика гадает, куда же подевался Путин, сам он сосредоточился на внутренних вопросах, и ежедневно проводит встречи с ближайшим окружением. Якобы на днях он организовал некую закрытую коллегию с участием доверенных министров, губернаторов и представителей Госдумы России. Предмет обсуждения - кадровые перестановки в высших эшелонах российской власти.

И слухи о болезни российского президента, скорее всего, останутся всего лишь слухами. Уже на 18 марта в Кремле намечено грандиозное празднование годовщины аннексии украинского Крыма. В Москву должны съехаться многие из тех, кто предал Украину. Такое масштабное пиар-мероприятие государственного уровня вряд ли пройдет без личного участия самого главы РФ - как главного вдохновителя и виновника всей крымской кампании. Лучшего повода, чтоб вернуться вновь на экраны и под бурные аплодисменты многочисленной свиты вновь сказать "Я с вами", "Россия в порядке" вряд ли придумаешь.