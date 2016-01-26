В торговом центре в Стокгольме прогремел взрыв
21:08, 26 января 2016Мир
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В центре столицы Швеции Стокгольма прогремел взрыв в торговом центре. В настоящее время причина взрыва устанавливается.
Причина взрыва пока не установлена / @_andreamiles
Об этом сообщает местное издание Expressen, на место выехала полиция и спасатели, территория оцеплена, передает kommersant.ru.
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Очевидцы отмечают, что взрыв произошел в 18:28 по местному времени. "Весь молл затрясло, я увидела как люди выбегают, так что мы тоже выбежали", - сообщила очевидец события, 23-летняя Хелен Альдур.
Между тем, издание отмечает, чтолюди во время взрыва не пострадали.
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