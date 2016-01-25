В Швеции мигрант убил работницу центра для беженцев

Полиция не комментирует вопрос о личности или национальности мигранта, однако подтверждает, что он жил в центре для беженцев, предназначенном для лиц от 14 до 17 лет, передает Lenta.ru со ссылкой на Yahoo News. Подозреваемый был взят под стражу по обвинению в убийстве.

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"Мы все чаще получаем подобного рода вызовы. Такие инциденты стали происходить с тех пор, как из-за рубежа прибыло много беженцев", - заявил представитель местной полиции Томас Факсборг.

Глава полиции Швеции Дэн Элиассон ранее 25 января запросил дополнительно больше 4 тыс. сотрудников для борьбы с терроризмом, высылки нелегальных мигрантов и помощи беженцам.

"Мы вынуждены реагировать на многочисленные происшествия в центрах для беженцев. Иногда для этого требуются значительные человеческие ресурсы. Еще полгода назад ситуация не была такой серьезной, и это значит, что сейчас мы не сможем эффективно выполнять другие обязанности", - сказал Дэн Элиассон.

В Швеции проживают почти 10 млн человек, и за 2015 год на территорию страны прибыли 160 тыс. мигрантов.