Турция угрожает бойкотировать переговоры по Сирии в женевском формате

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет принимать участие в дипломатических встречах, если курдская оппозиционная партия "Демократический союз" Сирии станет участником переговоров, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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ООН сегодня заявила, что уже направила приглашения на новые переговоры, названные СМИ как "Женева-3". Потенциальными переговорщиками могут стать и лица, ранее исключенные из оппозиционного сирийского Комитета для переговоров, сообщили у спецпредставителя ООН по Сирии Стафана де Мистуры.

Пока неизвестно, получила ли курдская партия, которая не является членом Комитета для переговоров, приглашение. "Демократический союз" имеет военную поддержку США в борьбе с "Исламским государством".

Мевлют Чавушоглу заявил, что политическая сила является террористической организацией, которой не место за столом для переговоров. Анкара считает "Демократический союз" ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана, которая поднимает кровавые восстания в восточной Турции с 1984 года.

Напомним, в декабре 2015 года несколько ведущих оппозиционных в Сирии органов, в том числе группы повстанцев, образовали коалицию для участия в мирных переговорах.