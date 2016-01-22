ООН: Начало переговоров в Женеве по Сирии могут отложить на несколько дней

Об этом заявили в Организации Объединенных Наций, передает Deutsche Welle.

По словам пресс-секретаря спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, запланированные на 25 января в Женеве переговоры, вероятно, будут отложены на несколько дней "из практических соображений", цитирует агентство AP. "Мы все еще нацелены на эту дату, и в любом случае оценим прогресс на выходных", - добавила она.

Тем временем госсекретарь США Джон Керри подчеркнул, что переговоры по урегулированию в Сирии могут быть отсрочены "на один день или два для приглашений, но принципиальной задержки быть не может". Он также сообщил, что встреча начнется с непрямых переговоров. По словам Керри, спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура разошлет приглашения не раньше воскресенья-понедельника, и участники переговоров смогут прибыть в Женеву в следующий вторник или среду.

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Россия поддержит альтернативную делегацию сирийской оппозиции на переговорах с правительством этой страны в Женеве в случае, если состав делегации оппозиции не изменят, или же она будет бойкотировать переговоры, отметил российский дипломат, которого цитирует агентство Reuters.

Совет сирийской оппозиции, которую поддерживает Саудовская Аравия, отметила накануне, что не будет участвовать в переговорах с правительством в Женеве, если к ним привлекут третью группу.

Тем временем западный дипломат, на которого ссылается Reuters, отметил, что без оппозиции переговоров не будет.

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Напомним, мирные переговоры, которые имеют целью завершить жестокий конфликт в Сирии, должны начаться 25 января в Женеве. В гражданском конфликте, который продолжается в стране уже пять лет, погибли свыше 250 тысяч человек. Миллионы людей стали беженцами.