Сирийская армия отбила стратегический город на юге страны - СМИ
Сирийская армия отбила у повстанцев стратегически важный город Шейх-Мискин в южной провинции Дераа.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека, передает ТСН.
Захват города, что находится на перекрестке дорог в южные провинции Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда, как отмечается, позволит сирийским военным защитить снабжения своей группировки из Дамаска. При этом группировки повстанцев в Дераа оказалась "разрезанными" на две части.
Сейчас боевые действия идут в окрестностях Шейх-Мискина.
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О захвате Шейх-Мискина сирийской армией уже сообщалось 2 января, однако тогда повстанцам удалось частично отбить город обратно, и бои за него затянулись еще на три недели.
24 января сирийские правительственные войска отбили у повстанцев стратегический город Ар-Рабиа в провинции Латакия, граничащей с Турцией. После этого армия получила возможность для наступления в направлении турецкой границы.