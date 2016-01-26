ВВС показал фильм о богатствах Путина

Автор картины встретился с бывшими кремлевскими инсайдерами, которые утверждают, что знают, как Путин «прячет свои богатства», передает Дождь.

По оценке автора фильма, Владимир Путин — самый богатый человек в Европе и один из самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 40 миллиардов долларов.

Отмечается, что у Владимира Путина есть недвижимость в Испании. Об этом в фильме говорил подполковник юстиции Андрей Зыков, который вел так называемое «дело Путина». Деньги на строительство коттеджей были якобы переведены в Испанию корпорацией «Двадцатый трест». По факту хищения бюджетных средств руководством этой корпорации было заведено уголовное дело, которое расследовал Зыков, будучи тогда следователем по особо важным поручениям. Он утверждает, что в хищении средств этим акционерным обществом замешан лично Путин, по чьей инициативе оно и было создано.

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Российский бизнесмен Макс Фридзон в фильме обвиняет Владимира Путина, в том, что тот якобы получил 4% нефтяной компании Фридзона, когда был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Компания получила эксклюзивные права на поставку авиатоплива в аэропорт «Пулково». По словам Фридзона, изначально Путин просил долю в размере 15%, однако ни в каких документах это не было отражено. Кремль, в свою очередь, подобные обвинения отрицает.

Люди из близкого окружения Владимира Путина называют его Михаилом Ивановичем — так звучит псевдоним президента, рассказал журналисту бывший глава «Совкомфлота» Дмитрий Скарга.

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Скарга также рассказал телеканалу, что в марте 2002 года курировал передачу Путину яхты «Олимпия» от Романа Абрамовича за 45 миллионов долларов. По утверждению Скарга, яхта была передана Путину через оффшорную компанию, но настоящим владельцем являлся лично президент. «Текущие расходы на яхту оплачивались из российского бюджета», — рассказал собеседник BBC. Частым гостем яхты был, в частности, друг президента Геннадий Тимченко, до 2014 года бывший владельцем нефтетрейдера Gunvor. В фильме сказано, что у Путина были инвестиции в этой компании. Адвокаты Тимченко категорически отрицают обвинения, называя их пропагандой.

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Ранее УНИАН сообщал, что в данном фильме исполняющий обязанности замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин обвинил президента России Владимира Путина в коррупции.

«Мы видели, как он обогащает своих друзей, своих близких союзников, и маргинализирует тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Будь это энергетическое богатство России, будь то другие государственные контракты, он дает это тем, кто, как он думает, будет служить ему, и исключает тех, в ком сомневается. Для меня, это коррупция», – заявил он.