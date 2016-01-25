В Минфине США обвинили Путина в коррупции

Об этом он сказал в интервью «Би-би-си», передает Слон.

«Мы видели, как он обогащает своих друзей, своих близких союзников, и маргинализирует тех, кто не относится к его друзьям и не занимает государственные должности. Будь это энергетическое богатство России, будь то другие государственные контракты, он дает это тем, кто, как он думает, будет служить ему, и исключает тех, в ком сомневается. Для меня, это коррупция», – заявил он.

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Правительство США ввело санкции против окружения главы российского государства, но впервые в коррумпированности обвиняется сам Путин, уточняет телеканал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова Шубина для «Би-би-си», назвав заявление «чистым вымыслом».

Интервью Шубина вошло в документальный фильм «Тайные богатства Путина». Он будет показан на телеканале BBC One в 20:30 по лондонскому времени. Сам Путин от участия в фильме отказался, отмечает телеканал.

В Минфине США Адам Шубин курирует вопрос санкций. Евросоюз, США и ряд других западных стран ввели санкции против России после вхождения Крыма в состав РФ весной 2014 года. В ответ Москва с августа 2014 года установила эмбарго на импорт ряда продуктов из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям.