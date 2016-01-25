Уже не Путина: бывшая первая леди России сменила фамилию (документы, фото)

Это та самая квартира на 2-й линии Васильевского острова, которую Путины получили в январе 1995 года. Этот же адрес Путин указал при создании кооператива "Озеро", отмечает сотрудник ФБК.

Алабуров сообщил, что 24 августа 2015 квартира перешла Людмиле Александровне Очеретной, чье имя и отчество, а также дата и место рождения совпадают с данными Людмилы Путиной.

То есть, судя по всему, бывшая первая леди России сменила фамилию.

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Как выяснил "Собеседник", новый паспорт (серия: 45**, №8888**) на фамилию Очеретная женщина получила 2 февраля прошлого года непосредственно в Управлении Федеральной миграционной службы по городу Москве, а не в традиционном для таких случаев территориальном органе ФМС, что лишний раз подчеркивает ее особый статус.

Отмечается, что фамилию Очеретный носит председатель правления Центра развития межличностных коммуникаций, который опекает экс-Путина. Вот только Артуру Очеретному нет еще и 38, обращает внимание издание, в то время как Людмила Очеретная на 20 лет его старше.

При этом на письменный запрос – связывают ли его самого (или кого-то из членов его семьи) с бывшей супругой президента какие-либо личные отношения – Артур Очеретный отвечать по какой-то причине не стал.