Путин разводится с женой

В четверг вечером президент России с супругой побывали на балете "Эсмеральда"в Государственном Кремлевском дворце. После балета они дали интервью корреспонденту телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос журналиста, развод ли это, Людмила Путина сказала: "Да, можно сказать, это цивилизованный развод".

Владимир Путин сообщил, что решение о разводе они с женой приняли совместно.

Президент РФ объяснил развод с Людмилой Путиной тем, что не все готовы к высокой степени публичности, которая предполагает роль статуса супруги политика такого уровня.

"Вся моя деятельность, вся моя работа связана с публичной сферой, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то нет, но есть люди, совершенно с этим несовместимые", - сказал Путин.

"Людмила Александровна отстояла вахту, 8 лет, уже девять" - отметил он.

РИА Новости