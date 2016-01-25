Президент Афганистана пообещал "похоронить" ИГИЛ

Он заявил, что ИГ - это не "афганский феномен", а зверства, совершенные боевиками, оттолкнули от них народ, передает ВВС Украина.

"Афганцами теперь руководит месть. Они (боевики ИГ) ввязались в конфликт не с теми людьми", - отметил Гани.

Афганский лидер предостерег, что если до апреля не начнутся мирные переговоры с талибами, то конфликт в стране усилится, и его последствия будут ощущаться во всем регионе.

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По его словам, в борьбе с талибами должен принимать активное участие Пакистан, поскольку побороть эту угрозу можно только совместными усилиями.

"Эти проблемы комплексные и не могут разрешиться применением силы только с одной стороны", - отметил Ашраф Гани.

Отвечая на вопрос о судьбе афганских мигрантов в Европе, Гани заявил, что у беженцев нет будущего в странах ЕС.

"Европа закрывает свои границы", - сказал он.