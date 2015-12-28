Афганские талибы отрицают переговоры с Россией

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Заявление талибов было сделано в ответ на сделанное в среду заявление функционера министерства иностранных дел России Замира Кабулова о том, что: "Интересы талибов […] объективно совпадают с нашими [...] Я уже ранее говорил о наличии у нас с талибами каналов связи для обмена информацией".

Дипломат имел в виду, что то интересы талибов в борьбе с ИГ в Афганистане совпадают с российскими.

На своем англоязычном сайте талибы заявили, что "не видят необходимости получать помощь от кого бы то ни было в связи с так называемым ДАИШ (ИГИЛ, - ред.)", и добавляют, что они "не вступали в контакт и не вели переговоров ни с кем по этому вопросу".

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Ранее в интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель талибов сказал, что силы ИГ в Афганистане "не настолько сильны, чтобы нам чем-то угрожать".

Со своей стороны, Замир Кабулов сказал, Россия не собирается проводить в Афганистане военно-воздушную операцию по аналогии с той, что сейчас проводится в Сирии.