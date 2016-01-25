В ООН считают, что ЕС может принять больше беженцев - BBC

Об этом заявил новый глава агентства ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, сообщает BBC Украина.

Итальянский дипломат, который занял пост в этом году, также призвал ЕС делать больше для сирийских беженцев за пределами союза.

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В прошлом году в ЕС прибыли более миллиона нелегальных беженцев.