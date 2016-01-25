В ООН считают, что ЕС может принять больше беженцев - BBC
01:15, 25 января 2016Мир
519
Страны ЕС могли бы принять больше настоящих беженцев из Сирии, если бы лучше сотрудничали.
REUTERS
Об этом заявил новый глава агентства ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, сообщает BBC Украина.
Итальянский дипломат, который занял пост в этом году, также призвал ЕС делать больше для сирийских беженцев за пределами союза.
Читайте такжеДействие пограничного контроля в Шенгенской зоне планируется продлить до конца 2016 года - СМИ
В прошлом году в ЕС прибыли более миллиона нелегальных беженцев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter