Кэмерон выразил готовность к диалогу с Россией по Сирии, несмотря на напряжение между странами

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Би-би-си. "Несомненно, в случае с Сирией необходимо участие всех игроков, будь то Саудовская Аравия, или Иран, или Россия. Все должны быть вовлечены в этот процесс", - сказал Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Читайте такжеВ Кремле опровергли информацию о предложении Путина по отставке АсадаПереговоры с участием представителей сирийских властей и оппозиции под эгидой ООН намечены на 25 января.

Отношения между Великобританией и Россией обострились после обнародования итогов общественного дознания об убийстве экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года.

Возглавлявший дознание судья Роберт Оуэн в минувший четверг огласил итоговый доклад, согласно которому Литвиненко был отравлен бывшим сотрудником ФСБ Андреем Луговым и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, действовавшими, "вероятно", с санкции Николая Патрушева, бывшего тогда главой ФСБ, и лично президента России Владимира Путина.

Сразу после этого британский премьер сделал заявление, в котором назвал убийство Литвиненко совершенно омерзительным, добавив: "Этот доклад подтверждает то, что мы всегда подозревали и что думали тогда, когда было совершено это ужасающее убийство - что это было деяние, совершенное по заказу государства". Однако британский премьер дал понять, что считает необходимым продолжение сотрудничества с российскими властями по таким вопросам, как сирийский конфликт.

В интервью "Аль-Джазире", опубликованном на сайте телеканала, он развил эту тему. "Очевидно, у нас есть серьезные проблемы в отношениях с Россией из-за того, что случилось, и мы правильно отреагировали вчера (интервью было записано в пятницу), однако в том, что касается Сирии, как бы это ни было трудно, мы должны обсуждать эти вопросы с ними (с Россией), потому что кризис может быть разрешен только тогда, когда все игроки признают, что урегулирование в их общих интересах", - объяснил свою позицию Дэвид Кэмерон.

Российские власти отрицают какую-либо причастность к убийству Литвиненко. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал проходившее в Лондоне дознание непрофессиональным и поверхностным.