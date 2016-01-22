Литвиненко за полгода до смерти обвинил ФСБ в убийстве мэра Нефтеюганска - "Открытая Россия"

В нем он заявляет о возможной причастности сотрудников спецслужб к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

Заявление Литвиненко передал "Открытой России" Эрик Вольф, друг и партнер Леонида Невзлина, рассказав, откуда и как этот документ появился.

Читайте такжеОбвиняемый в убийстве Литвиненко: Скорее Луна станет частью Земли, чем меня экстрадируют из России

"Я познакомился с Александром Литвиненко в Лондоне где-то в 2005 году или, может быть, даже в 2004-м, дело было зимой. Нас познакомил Борис Березовский, сказав: «Я думаю, что вам интересно будет пообщаться». Я долгое время работал в израильской полиции — следователем по особо важным международным преступлениям, потом в посольстве Израиля в Москве. Когда Борис Березовский нас знакомил, он сказал Литвиненко, что я работаю с Леонидом Невзлиным. И тогда Литвиненко неожиданно мне сказал: «Я знаю, что обвинения Леонида Невзлина в убийстве Петухова фальшивые. Я знаю, кто за этим стоит на самом деле", - отметил Вольф.

"У меня немного глаза на лоб вылезли, и я спросил: «А что еще ты знаешь?!» Литвиненко мне пояснил, что видел одну важную видеозапись, когда работал в ФСБ. Тогда я спросил Литвиненко, будет ли он готов сделать заявление под присягой. Он ответил: конечно. Мы пригласили Литвиненко в Тель-Авив, куда он приехал на пару дней. На встрече со мной и адвокатами Литвиненко рассказал подробно все, что знал. После чего с его слов был составлен документ, на русском и английском языках, который Литвиненко проверил, убедился в правильности абсолютно всех деталей и подписал", - цитирует Вольфа "Открытая Россия" и приводит скан документа.

По его словам, эта встреча была в апреле, а в ноябре Литвиненко убили.

"Мы взяли эти документы и передали их в Министерство юстиции Израиля, поскольку Литвиненко подписал их в Израиле. Копию мы отправили в Генеральное консульство Великобритании в Тель-Авиве. А куда дальше пошли эти документы, я не знаю. Мы сделали это на всякий случай, так как не знали, в связи с чем было совершено убийство Литвиненко", - рассказал Вольф.

В заявлении Литвиненко сообщил, что в 1998 году ему поручили проверить причастность сотрудников российских спецслужб к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.

"Через своих подчиненных майора Андрея Понькина и майора Германа Щеглова, которых я ранее состыковал с Фонаревым (оперуполномоченный Управления уголовного розыска Московской области), я получил информацию о том, что в Московском областном Управлении уголовного розыска есть видеозапись Антропова, передающего сорок тысяч долларов наемному убийце за убийство мэра Нефтеюганска Петухова. Кроме меня данная информация поступила также к моему непосредственному начальнику – Гусаку".

Как говорится в заялении Литвиненко, на тот момент Алексей Антропов был одним из руководителей 3-го отдела УРПО ФСБ России, и он узнал его на видеозаписи, которую лично видел.

"На видеозаписи я увидел Алексея Антропова, которого я знал лично, сидящего лицом к камере, с каким-то незнакомым мне человеком, сидящим к камере спиной. (На тот момент Алексей Антропов был одним из руководителей 3-го отдела УРПО ФСБ России.) Антропов сказал своему собеседнику, что последний должен выехать в Нефтеюганск и «убрать» там человека. Антропов вытащил из сумки и положил на стол фотографию, документы, сотовый телефон и сверток. Антропов сообщил собеседнику, что после приезда последнего в Нефтеюганск он должен будет позвонить по номеру, который сохранен в памяти сотового телефона, и тогда его встретят и окажут помощь. Антропов указал на фотографию и сказал, что этого человека надо «убрать». Собеседник Антропова поинтересовался, кто этот человек. Антропов ответил, что это объяснят ему после приезда в Нефтеюганск. Собеседник спросил, не политическое ли это убийство. Антропов ответил, что это мэр Нефтеюганска Петухов. Собеседник спросил, не будет ли много шума. Антропов ответил собеседнику, что шума не будет, бояться не надо, и его вывезут. Антропов передал пакет своему собеседнику и сказал, что там «сорок тысяч» и это «тебе на работу, можешь проверить. Собеседник заглянул в пакет, но деньги пересчитывать не стал".

Как сообщал УНИАН, бывший глава российской компании ЮКОС Михаил Ходорковский заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Владимир Маркин.

"Рассмотрев ходатайство управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета России, суд заочно избрал в отношении Михаила Ходорковского меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СКР.

Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в "организации убийства и покушения на убийство двух и более лиц".

11 декабря СКР заочно предъявил Михаилу Ходорковскому обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, произошедшем в 1998 году.

Также Ходорковского обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.