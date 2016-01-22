Опрос: 60% чехов против принятия беженцев из зоны боевых действий

Треть опрошенных считает, что принимать мигрантов можно только до периода окончания военного конфликта. Такие данные стали известны из опроса, проведенного Центром по исследованию общественного мнения (CVVM), пишет Радио Прага.

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Лишь 2 % принявших участие в опросе считает, что необходимо принять мигрантов и позволить им укорениться в Чехии. По сравнению с сентябрьским опросом, число тех, кто считает, что беженцев принимать не нужно вообще, выросло на 8 %.

Позиция в отношении принятия беженцев принципиально не отличается в зависимости от возраста или пола. 82% населения Чехии рассматривает беженцев как значительную угрозу для страны.