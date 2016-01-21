В Берлине хотят построить крупнейший лагерь для мигрантов

Соответствующие планы обсудили на заседании мэрии Берлина, передает украинская редакция "Немецкой волны". В частности, власти Берлина намерены построить новые приюты на части аэродрома, площадь которого составляет 380 га, в результате чего там можно будет разместить до 7 000 мигрантов. В случае реализации этих планов "Темпельхоф" станет крупнейшим лагерем для мигрантов в стране.

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В настоящее время более 2 000 мигрантов уже размещены в ангарах аэропорта, но берлинское ведомство по вопросам здравоохранения и социальной политики, ответственное за регистрацию беженцев, из-за холодной погоды пытается срочно находить приют для сотен новых мигрантов, которые прибывают ежедневно.

Местные политики и жители выступают против планов строительства лагеря на месте аэропорта, ведь, по их мнению, это противоречит проведенному в 2014 году референдуму. Тогда жители высказались против застройки зеленой зоны аэропорта. И хотя берлинские городские чиновники убеждают, что мигрантов разместят только на период трех лет, критики утверждают, что смягчение или отмена запрета на застройку аэропорта позволит заинтересованным застройщикам добиться своего в долгосрочной перспективе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отвергла идею установления верхней границы количества мигрантов, которую выдвинула партия Христианско-социальный союз. По ее мнению, необходимо преодолеть причины, по которым беженцы вынуждены искать убежища за рубежом.

Германия приняла в течение 2015 года рекордное количество мигрантов - около 1,1 млн.

В 1948-1949 годах, во время блокады Западного Берлина Советским Союзом в начале холодной войны, аэропорт "Темпельхоф" был единственной связью города с внешним миром. После падения Берлинской стены территория аэропорта стала использоваться для проведения фестивалей и других культурных событий, также здесь проходили съемки киноленты "Голодные игры".