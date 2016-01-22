Премьер Франции: миграционный кризис угрожает будущему Европы

Об этом заявил премьер-министр Франции Мануэль Вальс в интервью Би-би-си. Он подчеркнул, что миграционный кризис ставит под угрозу будущее Европы как таковой. В связи с этим французский премьер призвал ужесточить контроль на внешних границах Евросоюза.

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Мануэль Вальс не стал напрямую критиковать канцлера Германии Ангелу Меркель, согласившуюся принять мигрантов. Французский премьер назвал ее поступок мужественным, но отметил, что в итоге мигранты получили неверный сигнал.

По мнению Мануэля Вальса, заявления лидеров государств о готовности принять мигрантов моментально привлекают их внимание и провоцируют еще большее увеличение потока беженцев в Европу, что грозит социальными и демографическими проблемами.

Французский премьер также коснулся темы международного терроризма. Он пообещал, что усиленные меры безопасности, введенные во Франции после серии громких терактов, не будут отменены до окончательного разгрома экстремистской группировки "Исламское государство".