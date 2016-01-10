В Париже в присутствии первых лиц государства почтили память жертв терактов

На Площади Республики открыт необычный мемориал, который представляет собой живой дуб. Он посажен в память о жертвах январских терактов 2015 года и серии нападений, потрясших Париж в ноябре, передает Би-би-си. Еще несколько мемориальных табличек появились в разных районах Парижа.

Читайте такжеCharlie Hebdo выйдет миллионным тиражом в годовщину нападения на редакциюПоминальные мероприятия проходили целую неделю и завершились воскресной церемонией. Президент Франции Франсуа Олланд возложил на Площади Республики венок, после чего была объявлена минута молчания.

Затем были вслух зачитаны слова французского писателя Виктора Гюга о Париже: "Париж – священный город. Кто нападает на Париж, нападает на все человечество".

С Площади Республики президент Франции направился в главную парижскую мечеть, которая в эти выходные открыла свои двери и для представителей других религий, призывая таким образом французов преодолеть предубеждения против ислама.

Как сообщал УНИАН, 7 января 2015 года трое вооруженных людей напали на редакцию сатирического журнала, известного тем, что в нем были опубликованы карикатуры с изображением пророка Мохаммеда. Тогда от рук исламистов погибли 12 человек, 10 получили ранения.

Еще четыре человека стали жертвами нападения боевиков на еврейский супермаркет, посетители которого были взяты в заложники. В тот же день исламисты убили и женщину-полицейского.

11 января 2015 года, в Париже прошла массовая акция протеста против насилия и угрозы со стороны экстремистов. Тогда на Площадь Республики в Париже и на улицы других городов Франции вышли около 3 млн человек, а во многих странах мира прошли акции поддержки, девизом которых стало "Я – Шарли".

Франция в настоящее время живет в режиме повышенных мер безопасности, введенных после серии нападений 13 ноября 2015 года, в которых погибли 130 человек.