Лидеры протестующих в Молдове партий призвали людей не расходиться и продолжить митинг завтра

Они призвали к мирным протестам, передает Sputnik.

"Утром в четверг продолжим протесты,чтобы не допустить принятия присяги новым кабмином", - заявил Усатый, выступая перед митингующими.

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Как сообщал УНИАН, в Кишиневе сторонники как пророссийских партий (социалистов и «нашистов»), так и проевропейской гражданской платформы DA штурмовали здание парламента.

Однако, вскоре люди вышли из здания, часть митингующих была "выдавлена" спецназом, который начал освобождение помещений парламента. Местные СМИ отмечают, что полиция действовала не слишком жестко.