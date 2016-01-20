В Кишиневе протестующие ворвались в здание парламента, прорвав полицейские кордоны

Об этом сообщает Newsmaker.

Люди окружили здание и прорвали несколько полицейских кордонов. Однако внутри их также встретили полицейские.

Пока неясно есть ли внутри здания депутаты.

Акции протеста перед зданием парламента начались, после того, как большинство депутатов (57 из 101) проголосовали «за» утверждение на должность премьер-министра кандидата от Демократической партии Павла Филипа. Сторонники оппозиции требуют аннулирования результатов голосования.

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К текущему моменту начались потасовки с полицией. Митингующие попытались прорваться в здание парламента через «чёрный» ход. Сообщается об использовании дымовых шашек.

Напомним, Молдова осталась без правительства 29 октября прошлого года. Тогда был отправлен в отставку кабинет министров и возглавлявший его вице-председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Валерием Стрельцом. После этого митинги в Кишиневе проходили регулярно.

Сегодня парламент Молдовы поддержал кандидатуру представителя Демократической партии Павла Филипа на пост премьер-министра страны. Филип был предложен парламентским большинством из 56 депутатов (парламент Молдавии состоит из 101 депутата).

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Категорически против Филипа выступили фракции социалистов Игоря Додона, и коммунистов Владимира Воронина. Также против выступил ряд либерал-демократов и несколько независимых депутатов.

Протестующие, окружившие парламент, считают утверждение кабинета Филипа незаконным. Они требуют роспуска парламента и объявления досрочных выборов.