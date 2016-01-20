Спецназ "выдавил" протестующих из здания парламента Молдовы
Представители оппозиции и протестных движений вышли из здания парламента, который они перед тем взяли штурмом.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на молдавский вебсайт Newsmaker.md.
Часть митингующих была "выдавлена" спецназом, который начал освобождение помещений парламента. Местные СМИ отмечают, что полиция действовала не слишком жестко – спецназовцы лишь оттесняли людей, заставляя их продвигаться к выходу из помещения.
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Также известно, что политики-лидеры протеста пока отсутствуют на месте событий – все они поехали на телеэфир.
Сообщается о нескольких пострадавших и со стороны митингующих, и со стороны полиции.
В частности, травму получил один из представителей движения "Достоинство и правда" Кирилл Моцпан.
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В то же время задержаний митингующих на данный момент не было.
Спецназ пытался также расчистить прилегающие к парламенту территории, но онлайн-трансляция свидетельствует, что люди остаются рядом со зданием парламента.