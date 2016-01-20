"Исламское государство" в Сирии освободило 270 заложников - Reuters

Преимущественно это женщины и дети, которых взяли в заложники в выходные во время атаки на подконтрольные сирийскому правительству территории в Дей-эз-Зоре. Со ссылкой на сирийскую Обсерваторию по правам человека об этом сообщает Reuters.

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Однако еще около 50 мужчин в возрасте от 14 до 55 боевики согнали во время рейдов по домам в захваченном районе. По словам представителя Обсерватории Рами Абдулрамана, их террористы еще будут допрашивать.

"Те, чьи связи с режимом обнаружат, и те, кто не согласится принять радикальную ИГИЛовскую интерпретацию ислама, будут наказаны".

В США уже осудили насилие в отношении мирных жителей и Дей-эз-Зоре и требуют привлечь виновных к ответственности.

Как сообщалось, после массового убийства мирных жителей в сирийском городе Дейр-эз-Зор 17 января террористы взяли в заложники около 400 человек.