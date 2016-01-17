В Сирии боевики "Исламского государства" взяли в заложники более 400 человек - СМИ

После массового убийства мирных жителей в сирийском городе Дейр-эз-Зор террористы взяли в заложники сотни людей. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на AFP.

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По данным агентства, террористы захватили людей в пригородных районах, а также в ближайших к городу населенных пунктах. Среди захваченных - женщины и дети. Боевики, как сообщается, повели заложников на территорию контролируемых ими районов.

Как сообщалось, 16 января боевики террористы ИГИЛ совершили ряд нападений на позиции армии Асада в Дейр-эз-Зоре, расположенном на северо-востоке страны за 430 км от Дамаска. Жертвами вооруженных столкновений стали 335 человек, среди которых десятки мирных жителей.