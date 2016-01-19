Названы самые дешевые страны для туристов в 2016 году

Об этом говорится в исследовании туристического сервиса Skyscanner, пишет Лента.ру.

Отмечается, что список был составлен на основе анализа цен на проживание, питание и транспорт на двоих человек в сутки.

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День пребывания в Индии или Индонезии обойдется паре путешественников в среднем в 40 долларов. Авторы исследования замечают, что бюджетным туристам в Индии на сутки может хватить и 20 долларов.

В 45 долларов обойдется пребывание в Непале и Вьетнаме. В Лаосе придется выложить уже 55 долларов, а в Шри-Ланке — 60.

Несмотря на то, что в рейтинге преобладают страны Юго-Восточной Азии, составители списка подчеркивают, что недорого отдохнуть можно в Армении — за 70 долларов в сутки, а в Грузии — в 80.

Самыми доступными из европейских стран признаны Сербия, Болгария, Черногория, Румыния и Венгрия. Отдых в них обойдется от 70 до 85 долларов в сутки.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга не учитывалась стоимость авиаперелета.