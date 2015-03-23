Улучшение отношений Кубы и США вызвало туристический бум

Так за первые 3 месяца года Кубу посетил миллион американских туристов, сообщает министерство туризма Кубы, передает DW.DE. Это свидетельствует об увеличении количества туристов на "острове свободы" на 14% чем обычно.

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Как известно, в декабре 2014 года президент США Барак Обама неожиданно для всех объявил о завершении "ледникового периода" в отношениях между двумя странами. Поэтому впервые американские туристы могут путешествовать на Кубу без посредников. До сих пор им приходилось добираться до острова через третьи страны - преимущественно через Мексику и Канаду. Визы выдавались только для посещения родственников, культурного обмена, научных исследований и обучения.

Как и в прошлом году, сейчас большинство туристов на Кубу прибыли именно через Канаду. Однако даже среди европейцев карибский остров становится все более популярным. В прошлом году Куба побила туристический рекорд - остров посетили более 3 млн туристов.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини сегодня посетит столицу Кубы Гавану с целью продолжения переговоров о нормализации отношений между социалистическим государством и ЕС. Переговоры начались почти год назад. С 2003 года дипломатические отношения между ЕС и Кубой были приостановлены из-за нарушения прав человека правящим на острове режимом.

Туризм приносит Кубе более $3 млрд ежегодно - это второй по важности источник доходов на острове. Главным же источником доходов является отправка врачей и других высококвалифицированных работников по контракту за границу.