В Нидерландах полиция разогнала демонстрацию против мигрантов

Демонстрация началась в 19.00 в понедельник и поначалу проходила мирно. В акции принимали участие около тысячи человек, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание NOS.

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Однако позже напряженность возросла, протестующие начали громко кричать, жечь файеры, забрасывать мэрию камнями и яйцами. Кроме того, митингующие пытались штурмовать здание мэрии, где шло заседание, и вступали в стычки с полицией.

Вследствие этого персонал мэрии был эвакуирован, а к разгону протестующих привлечено специальное подразделение полиции.

Как сообщает издание bnr, в ходе протестов задержаны 3 человека.

Власти Хеса планируют открыть в городе центр для мигрантов на 500 человек, однако жители 28-тысячного города считают, что это слишком много.