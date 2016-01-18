В Британии мигрантов будут наказывать за отказ учить английский

Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон считает, что необходимость выучить английский станет частью стратегии по предотвращению экстремизма и способом бороться с изоляцией женщин. Об этом говорится в его статье на The Times, которую цитирует The Daily Mail.

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По словам Кэмерона, тестировать будут мигрантов, прибывающих в страну по брачным визам. В случае провала на экзамене не будет никаких гарантий, что человек сможет остаться, даже если у него будут дети.

Также 20 миллионов фунтов предусмотрены для помощи в изучении языка женщинам, которые изолированы от общества.

"Если вы не говорите по-английски, ваши возможности крайне ограничены. И это касается не только мусульманок", - отметил Кэмерон.

"Я не виню тех, кто не говорит по-английски, многие из них прибыли в нашу страну из более патриархальных сообществ. Возможно, там мужское население не поддерживало их интеграцию. Женщины, которые не могут выйти из дому без мужчины, сейчас в нашей стране это имеет место, но это неприемлемо. Это Британия. Я считаю Британию одной из самых эффективных мультинациональных демократий в мире, но подобная изоляция тянет нас назад. Это не совпадает с британскими ценностями и должно уйти", - добавил он.

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Кэмерон также отметил, что нововведение начнет действовать в октябре.