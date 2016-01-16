В Буркина-Фасо из-за нападения боевиков погибли 20 человек, силовики начали штурм захваченного террористами отеля - СМИ
По предварительным данным, в результате нападения боевиков на ряд зданий в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу жертвами стали по меньшей мере 20 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Директор госпиталя Роберт Сангаре сообщил, что погибли 20 человек. В его учреждение госпитализированы 15 пострадавших.
Силы безопасности окружили отель по периметру и ждут команды на штурм, чтобы освободить заложников. Местная власть не исключает помощь французского спецназа. Сейчас силовая операция против группы террористов продолжается. Весь периметр оцеплен силами полиции, армии, жандармерии. В операции также принимают участие вертолеты.
Представители СМИ в Уагадугу утверждают, что нападавшие говорят по-арабски.
Отмечается, что силы безопасности Буркина-Фасо ведут бой с вооруженными людьми в деловом районе столицы страны, городе Уагадугу. По предварительным данным, перестрелка происходит рядом с отелем Splendid.
Очевидцы говорят, что вооруженные люди подожгли несколько автомобилей и стреляли в воздух, чтобы оттеснить людей.
По информации из неофициальных источников, нападавшие захватили заложников. Правоохранители говорят, что противостояние может длиться несколько часов.
По предварительным данным, нападение совершили боевики-исламисты.
Также сообщается, что силы безопасности в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу начали штурм отеля, захваченного террористами, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает ТСН.
Две штурмовые группы вошли в главный вестибюль отеля. В отеле в это время возник пожар. Огнем охвачена часть лобби. Силовики вывели из захваченного террористами здания гостиницы минимум 12 человек.