В Буркина-Фасо из-за нападения боевиков погибли 20 человек, силовики начали штурм захваченного террористами отеля - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

Директор госпиталя Роберт Сангаре сообщил, что погибли 20 человек. В его учреждение госпитализированы 15 пострадавших.

Силы безопасности окружили отель по периметру и ждут команды на штурм, чтобы освободить заложников. Местная власть не исключает помощь французского спецназа. Сейчас силовая операция против группы террористов продолжается. Весь периметр оцеплен силами полиции, армии, жандармерии. В операции также принимают участие вертолеты.

Представители СМИ в Уагадугу утверждают, что нападавшие говорят по-арабски.

Отмечается, что силы безопасности Буркина-Фасо ведут бой с вооруженными людьми в деловом районе столицы страны, городе Уагадугу. По предварительным данным, перестрелка происходит рядом с отелем Splendid.

Очевидцы говорят, что вооруженные люди подожгли несколько автомобилей и стреляли в воздух, чтобы оттеснить людей.

По информации из неофициальных источников, нападавшие захватили заложников. Правоохранители говорят, что противостояние может длиться несколько часов.

По предварительным данным, нападение совершили боевики-исламисты.

Также сообщается, что силы безопасности в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу начали штурм отеля, захваченного террористами, сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, передает ТСН.

Две штурмовые группы вошли в главный вестибюль отеля. В отеле в это время возник пожар. Огнем охвачена часть лобби. Силовики вывели из захваченного террористами здания гостиницы минимум 12 человек.