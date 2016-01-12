В полицию поступило более 650 заявлений о нападениях на женщин в Кельне

Немецкие правоохранители получили уже более 650 заявлений о нападениях на женщин в Кельне в новогоднюю ночь. Об этом сообщил прокурор Кельна Ульрих Бремер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

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По его словам, на сегодня в полицию поступило 653 заявления о нападениях. Еще накануне сообщалось о 516 заявлениях.

Бремер также добавил, что на сегодня под следствием находятся 12 человек, пять из которых находятся под арестом.

Издание отмечает, что ранее федеральная полиция сообщала о более чем 20 подозреваемых и о том, что около 45 процентов заявлений о нападениях на женщин в Кельне касались сексуальных домогательств.

Напомним, в новогоднюю ночь в Кельне на привокзальной площади произошли нападения на женщин. Сотни жительниц города и туристов сообщили о домогательствах и грабежи, которые совершали мужчины "арабской и североафриканской" внешности.