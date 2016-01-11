Полиция Кельна: нападения на иностранцев совершены по ксенофобским мотивам

В полиции Кельна считают, что нападения на иностранцев в центре города являются "преступлениями на почве ксенофобии", передает украинская редакцыя "Немецкой волны". Нападавшие, которые организовались через социальные сети, имели цель атаковать визуально "ненемецких людей", - сообщил представитель кельнской полиции Норберт Вагнер.

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"Это - тревожный сигнал, который мы очень серьезно воспринимаем", - заверил Норберт Вагнер. "Это - поступки людей, которые считают, что должны брать правосудие в свои руки", - добавил его коллега Михаэль Темме.

В течение нескольких часов полиция проверила 153 человека, еще 199-м - было запрещено находиться в определенных местах. Некоторые участники нападений принадлежат к праворадикальным группировкам, другие - из среды рокеров, футбольных хулиганов и охранников. В результате нападений несколько человек получили повреждения, в частности, двое пакистанцев и один сириец.