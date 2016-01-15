В Нидерланды по квотам прибыли первые беженцы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NOS. Двумя рейсами из Италии в страну прибыли 50 граждан Эритреи.

Как отмечает телеканал, этот процесс занимает больше времени, чем ожидалось, поскольку ряд стран не хотят выполнять взятые на себя обязательства.

Читайте такжеВ Германии беженцев обяжут получать удостоверения

Как известно, согласно достигнутым в прошлом году договоренностям на уровне Европейского союза, в общей сложности 160 тысяч беженцев из Италии и Греции должны быть переселены в другие европейские страны. Нидерланды должны в общей сложности принять 9 тысяч соискателей убежища.

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2590001