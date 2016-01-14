Во Франции учителя обвиняют в непреднамеренном убийстве детей, которые погибли от лавины

Учитель который руководил группой школьников, попавших под лавину во Французских Альпах, находится под следствием. Об этом сообщил прокурор департамента Изер Жан-Ив Кокилло, передает Le Figaro.

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По его словам, учитель взят под стражу, его подозревают в непреднамеренном убийстве.

Как сообщал УНИАН, во Французских Альпах 13 января в результате схода снежной лавины погибли двое людей - украинский турист и 14-летняя французская школьница.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп в департаменте Изер. По сообщению местных СМИ, в лавину попали 9 школьников из Лиона и их учитель.