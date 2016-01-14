Во Франции учителя обвиняют в непреднамеренном убийстве детей, которые погибли от лавины
22:08, 14 января 2016Мир
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Сейчас он находится под стражей.
Во Франции учителя детей, которые погибли от лавины, обвиняют в непредумышленном убийстве / УНИАН
Учитель который руководил группой школьников, попавших под лавину во Французских Альпах, находится под следствием. Об этом сообщил прокурор департамента Изер Жан-Ив Кокилло, передает Le Figaro.
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По его словам, учитель взят под стражу, его подозревают в непреднамеренном убийстве.
Как сообщал УНИАН, во Французских Альпах 13 января в результате схода снежной лавины погибли двое людей - украинский турист и 14-летняя французская школьница.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп в департаменте Изер. По сообщению местных СМИ, в лавину попали 9 школьников из Лиона и их учитель.
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