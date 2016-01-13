МИД подтвердило гибель украинца во Французских Альпах

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Мои соболезнования родным и близким погибших из-за лавины во Франции. Посольство делает все возможное и необходимое в связи с гибелью украинца», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во Французских Альпах в результате схода снежной лавины погибли двое людей - украинский турист и 14-летняя французская школьница.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп в департаменте Изер.

По сообщению местных СМИ, в лавину попали 9 школьников из Лиона и их учитель.

Пятерых из них спасатели продолжают искать. Трое спасенных находятся в тяжелом состоянии.