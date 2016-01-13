МИД подтвердило гибель украинца во Французских Альпах
Министерство иностранных дел Украины подтвердило гибель украинца при сходе снежной лавины во Французских Альпах сегодня, 13 января.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Читайте такжеМИД рекомендует украинцам учитывать высокий уровень террористической угрозы в Египте
«Мои соболезнования родным и близким погибших из-за лавины во Франции. Посольство делает все возможное и необходимое в связи с гибелью украинца», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, во Французских Альпах в результате схода снежной лавины погибли двое людей - украинский турист и 14-летняя французская школьница.
Инцидент произошел на горнолыжном курорте Ле-Дез-Альп в департаменте Изер.
По сообщению местных СМИ, в лавину попали 9 школьников из Лиона и их учитель.
Пятерых из них спасатели продолжают искать. Трое спасенных находятся в тяжелом состоянии.